Путин призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке

Фокус должен быть на социальной и культурной сферах, указал президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал повысить условия жизни в регионах Дальнего Востока, в том числе фокусируясь на социальной и культурной сферах.

"Нужно создать условия, чтобы люди здесь [на Дальнем Востоке] могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать, культуру надо развивать", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Путин в ходе пленарного заседания предложил распространить экспериментальный правовой режим по использованию беспилотников на все регионы Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что именно повышение качества жизни на Дальнем Востоке позволит привлечь компетентные кадры, в том числе для работы в технологических проектах по беспилотникам. "Иначе кадров этих не будет, а значит, и не будет тех людей, которые могли бы развивать эти технологии. Это комплексная задача", - сказал глава государства.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.