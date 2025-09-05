Региону нужны специалисты в области авиации и современных технологий, отметил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Нужно укреплять тенденцию по привлечению молодых специалистов на территории Дальнего Востока со стороны государства, формируя новый облик экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Молодые люди едут сюда [на Дальний Восток], они здесь нужны, и такая тенденция есть. Но ее нужно подкрепить, эту тенденцию со стороны государства поддержать, сформировать новый облик экономического развития региона в принципе за счет высоких технологий", - сказал он.

Президент уточнил, что региону нужны специалисты в области авиации и современных технологий. "Для того, чтобы не только осваивать минеральные богатства Дальнего Востока и Арктики, но и сделать этот регион частью высокотехнологичного производства в России в целом. И именно на это мы и настраиваемся, именно это и будет новым этапом развития региона", - подчеркнул глава государтсва.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.