Президент призвал повышать эффективность производства, а не налоговое бремя

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Возможности для роста доходов российского бюджета есть, однако они не связаны с увеличением налогового бремени.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Конечно, [необходимо] не увеличение налогового бремени, а повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство. Здесь, уверяю вас, у нас есть над чем работать", - сказал глава государства.