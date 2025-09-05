"Аэрофлот" сохраняет прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году

Авиакомпания ожидает, что по итогам года этот показатель составит 55,3 млн человек

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" сохраняет прогноз по перевозкам пассажиров в 55,3 млн человек по итогам 2025 года, допускает обеспечение минимального прироста пассажиропотока к уровню 2024 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме.

"Да (сохраняем прогноз в объеме 55,3 млн - прим. ТАСС), все делаем для того, чтобы его выполнить. Хотим (увеличивать - прим. ТАСС), может быть удастся минимальный прирост обеспечить, но все равно все будет вокруг цифры, которую достигли в прошлом году", - сказал он.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году увеличился на 16,8%, до 55,3 млн человек.

