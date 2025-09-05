Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов демонстрируют рост на 0,66%

Курс юаня вырос на 3 копейки - до 11,376 рубля

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии растут на 0,66% - до 2 892,7 и 1 120,9 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:04 мск индексы замедлили рост до 0,55% и находились на уровне 2 889,58 и 1 119,69 пункта соответственно.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,376 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:06 мск юань ускорил рост и находился на отметке в 11,384 рубля (+3,8 копейки).