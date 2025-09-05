Президент РФ добавил, что такие инструменты в настоящее время "могут быть только помощником при принятии решений на уровне Центрального банка, правительства Российской Федерации"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект можно использовать при работе с бюджетом, но только как вспомогательный инструмент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Положительно", - ответил Путин на вопрос о том, как он относится к использованию искусственного интеллекта при работе с бюджетом. - "Но искусственный интеллект может быть только помощником, во всяком случае на данный момент, на данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта."

Он добавил, что такие инструменты в настоящее время "могут быть только помощником при принятии решений на уровне Центрального банка, правительства Российской Федерации".

