FT предупредила о риске мирового кризиса ядерной отрасли из-за дефицита урана

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Истощение мировых запасов урановых рудников вместе с возрастающим спросом на урановое топливо может привести к кризису в ядерной отрасли. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет Всемирной ядерной ассоциации.

"Поскольку существующие рудники в следующем десятилетии столкнутся с истощением своих запасов, необходимость в новых поставках природного урана становится все более острой. <...> Потребуются масштабные геологоразведочные работы, инновационные методы добычи, эффективная система выдачи разрешений и своевременные инвестиции", - сказано в отчете.

Как считает гендиректор американской компании Energy Fuels Марк Чалмерс, многие компании снизят добычу урана из-за стареющих шахт, производительность которых падает. При этом, по информации Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году расходы ядерных реакторов вырастут на треть до 86 тыс. тонн урана, а к 2040 до 150 тыс. тонн. Из-за этого может возникнуть "значительный разрыв" между спросом на уран и его предложением, что ставит под угрозу развитие всей отрасли. Эксперты призывают инвестировать в технологии обработки и обогащения урана, позволяющие превращать уран в топливо для ядерных реакторов.

Как отмечает Financial Times, открытие новых рудников представляет собой сложный и долгий процесс, который может занимать от 10 до 20 лет с момента обнаружения залежей урана до начала его добычи.