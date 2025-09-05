Путин: развитие логистики на Дальнем Востоке принесет пользу связям РФ с АТР

Президент РФ отметил, что железнодорожная логистика занимает большую часть всей инфраструктуры в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что усилия по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке благотворно скажутся на экономических отношениях с партнерами РФ в странах АТР.

"Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитываю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся - на это и рассчитано - на торговых, экономических отношениях с нашими партнерами, в том числе и с нашими друзьями в Лаосе", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент РФ отметил, что железнодорожная логистика занимает большую часть всей инфраструктуры на Дальнем Востоке. "Это так называемый Восточный полигон - Транссиб, БАМ. Сейчас новая дорога построена в сторону Магадана, к Охотскому морю. Хороший очень проект, результат хороший. Будем дальше это все развивать. Я об этом говорю постоянно, коллеги об этом говорят. Это одно из ключевых направлений развития для Дальнего Востока и для страны в целом. Объемы перевозок многократно увеличились. Ну что об этом говорить. Будем вот этот трансарктический коридор развивать, здесь есть над чем работать, вместе с Северным морским путем", - подчеркнул он.

