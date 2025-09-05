Чекунков: трансарктический коридор станет бизнес-планом для Арктики на 15 лет

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, "это громадный проект, к которому еще предстоит подходить с правильными расчетами"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Трансарктический коридор станет бизнес-планом развития для всей Арктики на ближайшие 15 лет.

Об этом ТАСС по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Трансарктический коридор - это новое понятие, как президент сказал, оно расширяет понятие Севморпути, включая в него и наземные связи, и речную логистику железнодорожную. Поэтому это громадный проект, к которому еще предстоит подходить с правильными расчетами. Считайте, это бизнес-план развития Арктики на следующие 15 лет", - сказал министр.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

Трансарктический коридор - это маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - это эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.