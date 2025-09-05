О создании такого режима на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Создание единого преференциального режима на территории Дальнего Востока, о котором на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, позволит высокотехнологичным и инновационным проектам получить особую поддержку.

Об этом после пленарного заседания сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы уже слышали решение, которое сам президент назвал кардинальным, оно действительно, можно считать, открывает страницу нового десятилетия в развитии Дальнего Востока, - это объединение всех преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики в единый супер-ТОР - супертерриторию опережающего развития, - в рамках которой перед нами стоит задача уже так настроить меню преференций, чтобы особые меры поддержки были направлены инновационным проектам, проектам в сфере высоких технологий, для того, чтобы мы выстроили новую экономику Дальнего Востока", - сказал он.

Ранее Чекунков сообщал, что единый преференциальный режим для бизнеса будет создан на территории Дальнего Востока и в Арктике. Министр отмечал, что в рамках новой системы планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики префрежимы.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.