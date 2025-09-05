Прием заявок на участие в торгах завершится 8 сентября, а открытый аукцион пройдет 12 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Производственный комплекс площадью свыше 6 тыс. кв. м. выставили на торги в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Трехэтажное здание площадью 6 133,9 квадратного метра расположено в районе Савелкина территории технопарка "СТМП-Зеленоград". У объекта производственное назначение, в нем можно разместить, например, предприятие в сфере электроники, микроэлектроники и приборостроения. Технопарк имеет статус инвестиционного приоритетного проекта, что позволит победителю торгов получить налоговые льготы от города", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

По его словам, прием заявок на участие в торгах завершится 8 сентября, а открытый аукцион пройдет 12 сентября.

В пресс-службе добавили, что здание расположено по адресу: Сосновая аллея, земельный участок 6/2. Оно подключено ко всем основным коммуникациям - электричеству, газо-, водоснабжению и канализации. Торги пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.