Чекунков: у Путина последовательная позиция по финансированию мастер-планов ДФО

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Глава Минвостокразвития заявил, что это очень важно

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин имеет последовательную позицию по выделению финансирования мастер-планов Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Я считаю, что очень важно, что у президента последовательная позиция по финансированию мастер-планов - это выделение 5% во всех государственных программах", - сказал он по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

