Удмуртия получит более 300 млн рублей на создание инфраструктуры промпарка

Планируется возведение, в частности, подстанций, сети водоотведения и газораспределительного пункта

ИЖЕВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Промпарк с объемом внебюджетных вложений в 5 млрд рублей планируют построить в городе Глазов в Удмуртии. На возведение в том числе подстанций, сети водоотведения и газораспределительного пункта, регион получит более 300 млн рублей в виде казначейских инфраструктурных кредитов (КИК), сообщает пресс-служба главы региона Александра Бречалова.

"В рамках реализации данного проекта планируется строительство внутриплощадочных сетей и иной инфраструктуры. Объем внебюджетных средств - более 5 млрд рублей. Ключевой партнер по развитию промпарка топливная компания Росатома "ТВЭЛ". Все соглашения подписаны. Ожидаем дополнительные поступления налогов в течение срока использования КИКа - почти 6 млрд рублей", - сказал Бречалов.

Заявку Удмуртии одобрил зампред правительства России Марат Хуснуллин. Республика получит казначейский инфраструктурный кредит на сумму 315 млн рублей. Это долгосрочный займ под 3% годовых. Мера поддержки регионов запущена по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

Средства будут направлены на строительство на территории промпарка в Глазове электрических подстанций, газораспределительного пункта, сети водоотведения, ливневой канализации, автодороги и тротуара, на установку наружного освещения, строительство противопожарных емкостей, сетей связи.

Сейчас к территории промпарка подводятся коммуникации за счет средств регионального бюджета. Сам промышленный парк располагается в районе Химмашевского шоссе. Его площадь более 20 гектаров. Резидентами парка будут высокотехнологичные предприятия республики. Первым из них станет завод по выпуску постоянных редкоземельных магнитов - это предприятие госкорпорации "Росатом".

Специалисты регионального Минэкономики подбирают других резидентов промпарка. Для них предусмотрен ряд налоговых льгот. Кроме того, на территории промпарков можно запустить бизнес, не тратя время на поиски подходящего помещения. Развитие промышленных предприятий - одна из целей национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".