Стороны обсуждают обновление центрального транспортного коридора, создание новых железнодорожных переходов и развитие пограничных пунктов по международным стандартам, сообщил Гомбожавын Занданшатар

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Подписание временного соглашения о свободной торговле Монголии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) стало важным шагом в региональной экономической интеграции. Об этом заявил глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В рамках подписанного в Минске в июне текущего года временного соглашения о свободной торговле между Монголией и странами - членами ЕАЭС снизили тарифы на 367 видов продукции и полностью отказались от временных пошлин по некоторым товарам, что стало важным шагом вперед в региональной экономической интеграции", - сказал он.

Он добавил, что за последние три года экономика Монголии выросла в среднем на 6%, что внесло вклад в стабильное развитие региона. За прошедшее время монгольские власти инициировали множество проектов и программ, направленных на укрепление интеграции.

"Также наши стороны обсуждают обновление центрального транспортного коридора, который соединяет наши три страны, создание новых железнодорожных переходов и развитие пограничных пунктов по международным стандартам. Это стратегически важные и экономически выгодные проекты, реализация которых способствует расширению торговых и транспортных связей между РФ, Азией и Европой, а также усилению регионального сотрудничества", - отметил премьер.

Переговоры по временному торговому соглашению ЕАЭС с Монголией велись продолжительное время. После вступления документа в силу страны - члены ЕАЭС получат преференциальный доступ на монгольский рынок по таким позициям, как хлеб, мясо, молоко, мед, масла, сахар, металлургическая продукция, транспорт, химпром.