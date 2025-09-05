Чекунков: развитие контейнерной логистики с партнерами из КНР и ОАЭ перспективно для СМП

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что потенциальный объем грузопотока по этому маршруту может достигать 109 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, частью которого является СМП, перспективно для проектов в сфере контейнерной логистики, которые могут быть реализованы с участием партнеров из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил ТАСС министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Трансарктический транспортный коридор - это комплексная транспортная система, связывающая территории страны с Северным морским путем. При этом СМП, включающий в том числе речные и железнодорожные коридоры, порты и другую инфраструктуру, необходимую для перемещения грузов по морю между нашими западными и восточными портами - это основной участок ТТК. <…> Одно из перспективных направлений - развитие контейнерной логистики, в том числе, с участием зарубежных партнеров из КНР и ОАЭ", - сказал он.

Говоря о перспективах развития СМП, Чекунков отметил, что потенциальный объем грузопотока по этому маршруту может достигать 109 млн тонн, из которых не менее 84% - грузопоток арктических проектов. Министр отметил, что в настоящее время реализуется план развития Севморпути, включающий строительство нового ледокольного и грузового флота, портовой инфраструктуры, расширение космической группировки.

"Следующий шаг - переход к модели круглогодичной навигации с увеличением объема перевозок за счет развития международного транзита и перераспределения грузов с других транспортных коридоров. Судоходство, при этом, может осуществляться по двум моделям: текущей и круглогодичной. Текущая предполагает закрепление за каждым проектом ледоколов, обеспечивающих вывоз продукции в западном направлении. Круглогодичная модель предполагает формирование новой восточной группировки ледоколов без закрепления за определенным грузоотправителем, которая будет обеспечивать ледокольное сопровождение по расписанию, по караванному принципу и с взиманием сбора с каждой тонны груза", - пояснил Чекунков.

