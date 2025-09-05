Путин согласился, что государство должно помогать бизнесу с инфраструктурой

Так он отреагировал на реплику губернатора Приморского края Олега Кожемяко, упомянувшего о необходимости подобной поддержки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Государство должно поддерживать инвесторов инфраструктурой, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Так он отреагировал на реплику главы региона, упомянувшего о необходимости подобной поддержки. Кожемяко отметил, что не все инвесторы готовы прийти на Дальний Восток, чтобы, например, строить круглогодичную гостиницу мирового уровня. При этом, продолжил он, "всем легко заходить в Крым и Сочи".

"Там тоже есть свои проблемы, - отреагировал Путин. - Но государство должно поддерживать инфраструктурно, это совершенно очевидно".