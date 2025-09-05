"Калашников" начал изготовление партии АК-308 для иностранных заказчиков

В концерне отметили, что автомат успешно прошел квалификационные испытания

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" к октябрю изготовит для иностранных заказчиков партию модернизированных автоматов АК-308. Работа по контракту уже началась, сообщили в концерне.

"АО "Концерн "Калашников" приступило к выполнению контракта на изготовление 7,62-мм автоматов Калашникова АК-308 образца 2025 года под патрон 7,62х51 NATO (.308 Win). Модернизированный АК-308 успешно прошел квалификационные испытания, результаты которых подтвердили готовность концерна к производству данных автоматов для иностранных заказчиков. Первая партия будет изготовлена в октябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерес инозаказчиков к АК-308 остается на стабильно высоком уровне, в связи с чем портфель заказов на следующий год уже активно формируется.