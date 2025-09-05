Должна быть система, когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран, заявил министр экономического развития России

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Россия готова возобновить торговые и экономические отношения с США, но не в ущерб своим партнерам, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью RT на полях ВЭФ.

"Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы, но в то же время мы ни в коем случае, ни в коей мере не будем ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас у нас. Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран", - сказал министр.