Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее заявил, что федеральные ведомства должны выделить такие лимиты

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Лимиты в объеме 5% от госпрограмм от федеральных ведомств на реализацию мастер-планов городов ДФО дадут дополнительный импульс для развития инфраструктуры и социальной сферы. Такое мнение высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что федеральные ведомства должны выделить лимиты в объеме 5% от своих госпрограмм на реализацию мастер-планов городов ДФО.

"В целом, по вопросам, связанным с решением по строительству жилья, - безусловно, сейчас те 5%, которые [выделят] от всех министерств, дадут дополнительный импульс по развитию инфраструктуры, социальной сферы", - сказал Кожемяко на встрече с Путиным, которая прошла на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.