Им стали акции телекоммуникационной отрасли

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Наибольшую полную доходность в 9,9% в августе за месяц среди российских финансовых инструментов показали акции телекоммуникационной отрасли. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

Так, по данным ЦБ, на первом месте в рейтинге "Доходность вложений в инструменты финансового рынка в рублях в августе 2025 года" находятся акции телекоммуникационной отрасли с доходностью в 9,9% в месяц. На втором месте с доходностью в 9% оказались акции электроэнергетической отрасли. На третьем месте - акции ретейлеров (+8,9%).