ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Банки, участвовавшие в допэмиссии лесопромышленного холдинга Segezha Group, через несколько лет имеют право на выход из капитала компании. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) основатель АФК "Система", которая контролирует лесопромышленный холдинг, Владимир Евтушенков.

"Да, через несколько лет", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли банки, участвовавшие в допэмиссии, имеют право выйти из капитала.

По его словам, наблюдается эффект от проведения допэмиссии в виде роста акций холдинга и размещения облигаций в юанях. Евтушенков также добавил, что АФК "Система" сохранила контроль над Segezha Group.

Segezha Group в июне 2025 года завершила дополнительную эмиссию акций, в рамках которой в капитал компании привлекли 113 млрд рублей. Эмиссия проводилась по закрытой подписке в пользу ключевого акционера АФК "Система" и ряда внешних инвесторов, включая банки-кредиторы компании. Цель эмиссии - снижение долговой нагрузки, в результате чего долг холдинга сократится в три раза - до 60 млрд рублей.

