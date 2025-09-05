В госкорпорации отметили, что системы прошли несколько этапов модернизации по опыту применения в боевых действиях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Тысячи сбитых воздушных целей на счету комплексов ПВО "Панцирь" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех), их эффективность всесторонне подтверждена в боевых условиях. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Ростех".

"Комплексы ПВО "Панцирь" нашего холдинга "Высокоточные комплексы" имеют на своем счету уже тысячи сбитых воздушных целей, их эффективность всесторонне подтверждена в боевых условиях", - говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что "Панцирь" стал героем комикса Ростеха "Боевые монстры", представ в образе носорога. "Мы хотим по-новому рассказать о работе наших инженеров и предприятий. Показать силу технологий и людей, которые их создают. #БоевыеМонстрыРостеха - наш вариант синтеза современности и былинного национального культурного кода. Ну а комикс, то есть иллюстрированное повествование, - просто понятный способ донести этот посыл", - отметили в госкорпорации.

Комплексы линейки "Панцирь" могут применять три вида ракет - мини-ракеты, стандартные и увеличенной дальности. Системы также прошли несколько этапов модернизации по опыту применения в боевых действиях. "В результате на сегодняшний день "Панцирь" имеет одну из самых широких номенклатур типов целей, которые он успешно сбивал в реальных условиях. <…> В итоге "Панцири" в небе над зоной СВО не перехватывали разве что пули. Кроме того, при необходимости комплекс может поражать наземные цели пушками", - подчеркнули в Ростехе.