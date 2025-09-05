Его будут использовать для реализации продукции цеха переработки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Арктическая торгово-логистическая компания (АТЛК) в Якутии создала собственный бренд, его будут использовать для реализации продукции цеха переработки. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Сайдам Степанов в преддверии сессии "Арктика: информационная политика" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы разработали свой собственный бренд под названием "АрктикВкус". Вся продукция цеха будет реализовываться под этим брендом", - сообщил Степанов.

Цех по переработке мяса, овощей и дикоросов направлен на поддержку местного производства и упрощение логистики завоза продовольствия на арктические территории. Планируется, что цех будет производить тушенку, овощные консервы, сиропы и варенья из местной продукции. Кроме того, планируется заняться подготовкой продукции из якутского меда.

В цехе будут работать восемь человек. Проект поддержит местное население и позволит на месте производить продукты, что даст возможность отказаться от дорогостоящей доставки продуктов в республику из других регионов России.

"Планируем открыть цех в сентябре. На сегодняшний день основная часть оборудования уже прошла пусконаладку, сейчас первая партия продукции проходит анализ у контролирующих органов для того, чтобы мы могли получить разрешение на ее производство. Наводим последние штрихи", - прокомментировал Степанов открытие цеха.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.