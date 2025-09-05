Система реализована через создание информационной платформы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Цифровую информационно-аналитическую систему мониторинга северного завоза в регионах Арктической зоны РФ внедрили в пилотном режиме в Якутии. Об этом сообщила ТАСС в ходе ВЭФ профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), руководитель рабочей группы Северного форума по транспорту и логистике Надежда Филиппова.

Реализация проекта создания цифровой платформы транспортно-логистический системы доставки социально значимых грузов в труднодоступные населенные пункты северных регионов и Арктическую зону Российской Федерации позволит организовать точный учет и прогнозирование транспортных потоков, снизить риски, связанные с доставкой грузов и скоплением товаров на складах, а также подготовить будущие зимники для увеличения объемов поставок продукции.

"Пилотным регионом проекта выступила Якутия. На маршруте Нижний-Бестях - Хайыр мы в течение 2024-2025 годов отработали технологии для создания цифровой инфраструктуры транспортно-логистической системы северного завоза, а также применение автоматизированного учета для целей предоставления субсидии из бюджета, которые содействуют экономическому развитию Республики Саха (Якутия)", - рассказала Филиппова.

По ее словам, система мониторинга северного завоза по пилотному маршруту для социально значимых грузов реализована через создание информационной платформы, включающей в себя системы: аналитики и прогнозирования движения, диспетчеризации и планирования рейсов, управления складскими запасами, ситуационно-аналитических центров.

Оптимизация северного завоза

Проект "Мовиста Арктика" направлен на создание системы мониторинга северного завоза, включающей формирование оптимальных маршрутов с учетом климатических и иных факторов в режиме реального времени, а также автоматизированный учет рейсов, объемов доставленной продукции и сроков доставки.

Преимуществами внедрения информационной системы для органов государственной власти региона будут являться возможность сквозного мониторинга перевозок в режиме реального времени, прогнозирование выполнения плана северного завоза и его эффективная реализация, исключение дублирования поставок и простоя транспорта, добавила Филиппова.

Реализация проекта приведет к повышению качества жизни населения арктической зоны путем формирования и развития современной транспортно-логистической системы, обеспечивающей бесперебойное снабжение населения качественными продуктами питания и обратный закуп товаров местного производства, как основного источника дохода домашних и рыболовецких хозяйств.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.

