МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" в сентябре заработает в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В сентябре в Ижевске заработает каршеринг "Яндекс Драйв". Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение "Драйва" или "Яндекс Go", - говорится в сообщении.

Обо всех подробностях использования сервиса станет известно в день запуска, добавили в компании.

Ижевск станет десятым городом, где открылся сервис. "Яндекс драйв" также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске.