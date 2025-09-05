Верфь станет второй в регионе и "позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в структуре торгового флота" России, сообщил губернатор

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с Банком ВТБ активно ищет земельный участок для строительства новой верфи в Приморском крае. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В 2024 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что по поручению президента Банк ВТБ и ОСК прорабатывают строительство на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, а именно: на строительстве балкеров, танкеров и контейнеровозов. Верфь станет второй в регионе и "позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в структуре торгового флота" России.

"ОСК вместе с Банком ВТБ активно занимается подбором земельных участков для строительства новой верфи", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что рост демонстрирует первый в регионе судостроительный комплекс "Звезда", где строятся сейчас 25 судов. Ранее ТАСС сообщал, что всего верфь спустила на воду 12 судов за время работы. В портфеле заказов предприятия более 60 судов. Общий дедвейт превышает 3 млн тонн.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России. В нее входят более 40 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных предприятий в 15 регионах России. В октябре 2023 года президент РФ утвердил передачу в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет государственного пакета акций ОСК.

