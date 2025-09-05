Ключевой индекс Hang Seng вырос на 1,43%, до уровня 25 417,98 пункта на момент закрытия

ГОНКОНГ, 5 сентября. /ТАСС/. Акции Гонконгской биржи восстановились после трехдневного снижения, показав подъем в ходе последнего на текущей неделе торгового дня. Ключевой индекс Hang Seng вырос на 1,43% (рост на 359,47 пункта), до уровня 25 417,98 пункта на момент закрытия, недельный рост составил 1,4%.

Подъем продемонстрировал и индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге - он поднялся на 1,34% (120,13 пункта), до 9 057,22. Больше всех в процентном отношении поднялся индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, выросший на 1,95% (плюс 108,59 пункта), до 5 687,45 пункта.

Как отмечают биржевые брокеры, благоприятное воздействие на рынок могли оказать растущие ожидания инвесторов относительно снижения ставки Федеральной резервной системы США, которое сделает азиатские акции более привлекательными.