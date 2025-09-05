Регион получит 7,5 млрд рублей инфраструктурного кредита на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Первый в Нижегородской области индустриальный парк легкой промышленности с объемом инвестиций в 38,8 млрд рублей появится в Володарском округе. Регион получит 7,5 млрд рублей казначейского инфраструктурного кредита на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2027-2028 годах здесь планируется строительство первого в регионе индустриального парка легкой промышленности, в который войдут комплекс производства полиэфирных нитей и волокна и комплекс глубокой переработки шерсти. Реализация проекта нацелена на импортозамещение и позволит создать полный цикл производства: от сырья до конечного продукта. Кроме того, проект позволит диверсифицировать экономику региона, увеличив долю текстильной промышленности. Инвесторы планируют вложить в него около 38,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам Никитина, запуск проектов по переработке шерсти и производства нитей, учитывая уже открытое на смежной территории производство тканей "Первой ткацкой фабрики", позволяет удовлетворить высокий спрос на продукцию текстильного производства. Средства казначейского кредита направят на строительство дороги, локальных очистных сооружений, освещения, сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к этому объекту.

"На территории парка будет создана необходимая инфраструктура, что существенно сокращает инвестиционный цикл проектов. Заявка получила положительное заключение всех федеральных органов власти. Хотел поблагодарить Министерство экономического развития РФ, Минфин, Минстрой, Фонд развития территории, а также департамент аппарата правительства России за поддержку", - подчеркнул Никитин.

Замгубернатора региона Егор Поляков отметил, что Минэкономразвития совместно с Корпорацией развития региона ведут системную работу по расширению инвестиционной инфраструктуры. Одно из направлений такой работы - создание площадок с готовой инфраструктурой, а в данном случае - создание индустриального парка, в том числе на базе территории опережающего развития.

Проект позволит активизировать загрузку предприятий смежных отраслей и создать новые рабочие места.

Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата и за шесть лет в национальном рейтинге, составляемом АСИ, поднялась на 68 строчек - на второе место в стране. С 2025 года деятельность по поддержке инвестиционной активности стала частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.