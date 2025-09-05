Также для Красноярского края актуальна тема развития Трансарктического транспортного коридора

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Красноярск является идеальным логистическим центром для организации кросс-полярных перелетов в юго-восточную Азию. Также для региона актуальна тема и развития Трансарктического транспортного коридора, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума сенатор от Красноярского края Александр Усс.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в Трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

"Красноярск является идеальным географическим пунктом, наш аэропорт, для так называемых кросс-полярных перелетов из США на юго-восток. Это в начале где-то 90-х годов такие кросс-полярные перелеты уже осуществлялись", - сообщил Усс. Он добавил, что рядом с краевым центром есть два аэропорта - Красноярск и Черемшанка, действует крупный грузовой хаб.

Также он подчеркнул, что тема Трансарктического коридора также актуальна для региона. "Есть такое понятие "Сибирский Суэц", он предполагает, как раз строительство железнодорожной ветки Кызыл-Курагино в Монголию и к странам мирового большинства - Китай, Индия, а далее переход через Транссиб со строительством на Енисее небольшого перегрузочного терминала. Это обеспечит как раз связанность с Северным морским путем <…> Поэтому вот развитие логистической инфраструктуры, о которой как раз упомянул Владимир Владимирович [Путин], это задача в том числе, а может даже и прежде всего для Красноярского края", - подчеркнул сенатор.

Трансарктический коридор - это маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - это эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.