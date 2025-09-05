Несколько инвестиций планируют сделать с последующей продажей активов, заявил глава банка Андрей Костин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ думает сделать ряд инвестиций в туристическую индустрию Камчатского края с последующей продажей данных активов, заявил глава банка Андрей Костин.

"Мы думаем сделать еще ряд инвестиций в индустрию туризма [Камчатки], а потом продать их", - рассказал Костин в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, ВТБ сегодня хочет серьезно помочь Камчатскому краю развиваться. "Мы строим сейчас - сегодня об этом объявили, это вообще наш благотворительный проект, мы выделили на него семь миллиардов рублей, но это мы подарим просто краю - мы строим пионерский лагерь круглогодичный с образовательной программой", - привел пример глава ВТБ.

Соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Камчатском крае, в рамках которого, как ранее сообщил банк, будет построен всесезонный детский лагерь в дар Камчатке, подписали в рамках ВЭФ-2025 президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.