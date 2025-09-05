Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

По словам спецпредставителя российского президента, соответствовать этому должны высокая производительность труда и разумная денежная политика

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, отметив, что экономическая модель России действительно должна базироваться на высоких зарплатах и, соответственно, высоком внутреннем спросе.

"Послушал президента на ВЭФ - полностью согласен. Наша экономическая модель действительно должна базироваться на высоких зарплатах и, соответственно, высоком внутреннем спросе", - сказал он ТАСС.

Титов добавил, что соответствовать этому должны высокая производительность труда и разумные импортные барьеры, а также разумная денежная политика.

