МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Поиск спецтехники с господдержкой стал доступен на платформе "Авито Спецтехника" благодаря реализации инициативы между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и "Авито", подписанной на Петербургском международном экономическом форуме летом 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба "Авито авто".

Теперь на платформе в объявлениях о продаже спецтехники, участвующей в программе субсидирования, появился значок "С господдержкой". "Обновленный функционал позволяет покупателям легко найти именно те предложения, которые соответствуют их потребностям и помогают приобрести технику на особых условиях. Для продавцов размещение со значком - это дополнительный инструмент для привлечения внимания к своим предложениям, что способствует росту продаж и повышению интереса к отечественным производителям", - прокомментировал директор направления "Спецтехника" в "Авито" Тимур Осипов.

Значок автоматически присваивается технике, включенной в реестр российской промышленной продукции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции".

"Авито спецтехника" ежеквартально проверяет актуальный статус включения техники в указанный реестр, верифицируя сведения, опубликованные на платформе ГИСП в отношении каждого отечественного производителя, чье объявление о продаже попадает на платформу "Авито".

"Минпромторг России продолжает комплексно работать над поддержкой развития отрасли специализированного машиностроения. Помимо наших системных инструментов, в числе которых субсидирование НИОКР, реинжиниринга, льготные займы ФРП и программы стимулирования спроса, мы вместе с "Авито" расширяем кооперацию и по продвижению российской техники на рынке, повышению уровня узнаваемости отечественных брендов", - отметил начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Валентин Цупрун, чьи слова приводит пресс-служба "Авито Авто".

Отмечается, что в скором времени для удобства пользователей будет добавлен фильтр "С господдержкой", позволяющий отсортировать объявления по этому параметру. Размер государственной субсидии, которую можно получить для внесения авансового платежа, покупатели смогут уточнить напрямую у продавца.