Опросили всех потенциальных претендентов на долю, сообщил глава ВТБ Андрей Костин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ в рамках своих планов по выходу из состава акционеров Пулково ведет переговоры с возможными покупателями, опросили всех потенциальных претендентов на долю. Об этом сообщил журналистам на полях ВЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

"Ведем [переговоры], потихоньку. Мы, вообще-то, опросили всех тех, кто потенциально мог бы быть. <…> У кого-то сейчас денег нет, кто-то говорит: давайте объединимся в нашу общую корпорацию. Но нам быть совладельцем на 5% еще пяти аэропортов неинтересно", - сказал он, комментируя возможный выход ВТБ из состава акционеров аэропорта Пулково.

Аэропорт Пулково управляется компанией "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС). В состав акционеров ВВСС входят в том числе банк ВТБ с пулом инвесторов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.