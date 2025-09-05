Отрасль нуждается в большой реструктуризации, отметил глава ВТБ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) создаст единый список неэффективных верфей, который в будущем будет представлен правительству и президенту России. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на полях ВЭФ.

"Отрасль нуждается в большой реструктуризации. У нас есть верфи, на которых вообще нет заказов на сегодня. Взять, допустим, Севастопольский завод, организованный еще в 1783 году. На нем нет заказов, он занимается мелким ремонтом судов, там уже осталось работников - 200 человек. Сокращено большее, подавляющее [число] работников, заказов нет, делать ему (заводу - прим. ТАСС), в принципе, нечего, и заказы вряд ли придут. Поэтому эта тема требует осторожного подхода, в плане того, что нужно поискать какое-то применение, чтобы создать занятость определенную", - сказал он.

Также в качестве неэффективных верфей Костин привел в пример те, которые были построены в 1930-е годы на Дальнем Востоке. "Мы пока только формируем такой список [убыточных верфей] и смотрим, но мы его, безусловно, когда-нибудь сформируем. Я думаю, в ближайшее время. И одобрим [его], и правительству покажем, и президенту доложим эту тему", - добавил Костин.