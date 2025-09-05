ВТБ думает проинвестировать туризм на Камчатке с последующей продажей активов

По словам главы банка Андрея Костина, организация хочет серьезно помочь Камчатскому краю развиваться

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ думает сделать ряд инвестиций в туристическую индустрию Камчатского края с последующей продажей данных активов, заявил глава банка Андрей Костин.

"Мы думаем сделать еще ряд инвестиций в индустрию туризма [Камчатки], а потом продать их", - рассказал Костин в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, ВТБ сегодня хочет серьезно помочь Камчатскому краю развиваться. "Мы строим сейчас - сегодня об этом объявили, это вообще наш благотворительный проект, мы выделили на него семь миллиардов рублей, но это мы подарим просто краю - мы строим пионерский лагерь круглогодичный с образовательной программой", - привел пример глава ВТБ.

Соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Камчатском крае, в рамках которого, как ранее сообщил банк, будет построен всесезонный детский лагерь в дар Камчатке, подписали в рамках ВЭФ-2025 президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.