На российском рынке спустя пять лет после его принятия 65% отечественного вина высокого качества, отметил председатель ГД

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Закон о виноградарстве и виноделии сформировал правовое поле развития всей отрасли, на российском рынке спустя пять лет после его принятия 65% отечественного вина высокого качества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Нас поддержал президент, и мы вышли на принятие закона, который стал основой, сформировав правовое поле развития в будущем целой отрасли. Прошло всего - с 2019 года - полных пять лет. 65% сегодня на рынке уже отечественного вина. При этом вина высокого качества", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

Председатель Госдумы напомнил, что инициатором закона были депутаты, Краснодарский край и Республика Крым.

Кондратьев в свою очередь поблагодарил Володина за поддержку и внимание к региону. "Благодарю за визит и внимание к Краснодарскому краю, поддержку наших инициатив и законопроектов, которые способствуют укреплению стабильности и развитию регионов", - сказал он.

Председатель Госдумы и губернатор Краснодарского края также обсудили ряд законодательных предложений региона в сфере развития сельского хозяйства, в том числе направленных на сохранение плодородия почв. Инициативы будут проработаны совместно с депутатами, представляющими Кубань, отметил Володин.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы регионы получали дополнительные возможности развития. "Сильные регионы - это сильная страна", - отметил он.