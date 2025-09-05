Путин потребовал ускорить работу над серийной линейкой отечественных самолетов

Президент РФ отметил, что это нужно для решения проблем с транспортной доступностью на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия обладает современными самолетами, которые смогут заменить советские Ан-2 на местных авиалиниях, но их нужно быстрее выводить в серию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он отметил, что для решения проблем с транспортной доступностью на Дальнем Востоке нужно насытить региональную авиакомпанию самолетами, в том числе среднемагистральными. У правительства есть много планов на этот счет, добавил Путин.

"К сожалению, вынужден согласиться, решается это не так быстро, как хотелось бы. Это и "Байкал", и другие самолеты есть небольшие, которые должны прийти на смену Ан-2. Все-таки эта работа идет", - пояснил президент. Путин рассказал, что иногда даже ругается с "некоторыми ответработниками" на этот счет. "И они должны будут ускорить эту работу", - подчеркнул глава государства.

"Планы есть. И модели конкретные есть. Они и в воздух уже подняты, и летают, и мне их показывали. Но нужно, чтобы началось их серийное производство, чтобы они выходили на линии. Безусловно, будем все делать для того, чтобы этот процесс ускорить, - заверил он. - То, что это проблема, и то, что она до сих пор существует, известно. Будем работать для ее решения".