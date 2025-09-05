В регионе появится более 4,5 тыс. новых рабочих мест

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония закладывания камня на месте строительства нового логистического центра РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) прошла в районе Нижнемедведицкого сельсовета Курской области. В мероприятии приняли участие главный исполнительный директор компании РВБ Роберт Мирзоян и врио губернатора Александр Хинштейн, передает корреспондент ТАСС.

"Это очень важный для нас инвестиционный проект, потому что он даст серьезные дополнительные вливания в нашу экономику. Более 4,5 тыс. новых рабочих мест появится в Курской области, заработает один из крупнейших в стране логистический центр - дополнительные налоги. Более 8 млрд прямых инвестиций [будет направлено]. Конечно, это дополнительный толчок для развития региона в целом", - сказал Хинштейн журналистам.

Отмечается, что площадь будущего логистического центра, который будет оснащен передовыми технологиями и современной техникой, составит около 103 тыс. кв. метров. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2027 года. "Несмотря на режим ЧС, КТО, продолжающиеся обстрелы и рев ракетной сирены, в регион приходят крупнейшие инвесторы, начинается строительство новых важных социально-экономических объектов, и это очень добрый знак. Это еще и сигнал для всех остальных инвесторов, нашего бизнеса, что Курская область - территория, где инвесторам рады, где готовы обеспечить режим максимального и наибольшего благоприятствования, несмотря на оперативную обстановку", - подчеркнул врио главы региона.

По словам Мирзояна, благодаря своему географическому положению и развитой транспортной инфраструктуре Курская область является крупным логистическим хабом, обеспечивающим связь как с центром, так и с югом России. "Мы последовательно расширяем наше присутствие в Курской области. Так, в июне этого года в регионе была запущена наша комплексная программа поддержки местного бизнеса "Платформа роста", а стартовавшее сегодня строительство склада РВБ внесет серьезный вклад в экономику области, открывая новые возможности для ее развития", - добавил Мирзоян.