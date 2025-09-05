Володин: регионы должны иметь полномочия по регулированию трудовой миграции

Это позволит осуществлять более тонкую настройку законодательства, подчеркнул председатель ГД

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Регионы РФ должны иметь полномочия в сфере регулирования трудовой миграции, чтобы осуществлять более тонкую настройку законодательства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край.

"Есть вопрос, связанный с трудовой миграцией, мы как раз эту тему обсуждали. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов, чтобы они могли в том числе более тонкую настройку законодательства осуществлять", - сказал Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края. По его словам, в регионах лучше знают структуру трудовых ресурсов.

При этом нельзя допускать, чтобы мигранты без знания языка работали таксистами или в больницах, добавил Володин. Все, кто приезжает в РФ, должны уважать российские законы, культуру и традиции, подчеркнул он.

"Вот это все нам надо обязательно обсуждать и стараться формировать правовое поле. Будет больше пользы, меньше проблем", - подчеркнул председатель Госдумы.