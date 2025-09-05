В Минвостокразвития уже поданы заявки на финансирование аналогичных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Опыт Якутии в открытии на арктических территориях республики торгово-логистических центров (ТЛЦ), направленных на обеспечение продовольственной безопасности, заинтересовал другие регионы России и может быть распространен. Об этом сообщил ТАСС министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский.

Для увеличения объема завозимого товара и снижения цен на продукты с 2021 года в арктических районах Якутии началось строительство ТЛЦ, преимущество которых заключается в хранении завозимых продуктов и снижении транспортных расходов. Они также позволяют сдерживать рост цен на социально значимые продукты питания.

"Наша республика является пионером в возобновлении сети продовольственного снабжения, модернизации торговой складской инфраструктуры в арктических районах. Создана цельная система торгово-логистического обеспечения социально значимыми продовольственными товарами арктического населения республики. "Арктическая торгово-логистическая компания" имеет свой флот, автотехнику, привлекает малую авиацию и вездеходную технику. В настоящее время прорабатывается схема обратной загрузки, в ТЛЦ от населения принимается мясо, рыба, дикоросы, в Якутске вводится в этом году консервный мясо-, ягодоперерабатывающий цех. На отдаленных и труднодоступных территориях наличие такой сети является необходимым условием для обеспечения продовольственной безопасности. Конечно, не только в Якутии, но и в ряде других арктических регионов имеются отдаленные и труднодоступные населенные пункты с сезонным снабжением. Потому уже со второго, третьего года реализации проекта интерес проявили несколько регионов - по поступившим запросам мы делились информацией и опытом с Чукотским автономным округом, Камчатским и Красноярским краями", - сообщил Черноградский в преддверии сессии "Арктика: информационная политика" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, опыт Якутии может быть в дальнейшем распространен. "Некоторыми регионами <…> уже поданы заявки в Минвостокразвития на финансирование аналогичных проектов. Таким образом, наша практика, можно сказать, уже начинает тиражироваться", - отметил он. С 2021 года в регионе ввели в эксплуатацию 10 ТЛЦ, до конца 2025 года планируется довести их число до 13.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.