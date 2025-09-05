Четыре компании подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Дальневосточного федерального округа, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих на сумму более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Четыре компании подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Дальневосточного федерального округа", - отметили в ФАС.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Энергетический альянс Сибири", ООО "ЭН1", ООО НПО "ЭЛРУ" и ООО "НПО "Арматуростроитель".

Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих.

В ФАС добавили, что действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен договоров составляет 3 094 297 819 рублей.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.