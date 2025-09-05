В регионе реализуют шесть крупных проектов в сфере ЖКХ

ОРЕНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Оренбургская область привлечет на реализацию шести крупных проектов в сфере ЖКХ казначейский инфраструктурный кредит в размере 2,4 млрд рублей. Заявка уже одобрена, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Реализация таких важных для региона мероприятий будет возможной благодаря поддержке Минстроя России, Фонда развития территорий и других задействованных федеральных министерств. Это позволит значительно повысить качество предоставляемых коммунальных услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения для более чем 186,9 тыс. человек. Кроме того, значительно снизится аварийность на объектах жилищно-коммунального хозяйства", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

Заявка, как уточнили в пресс-службе, одобрена на получение казначейского инфраструктурного кредита на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ на общую сумму 2,47 млрд рублей в 2026-2029 годах. За счет привлеченных средств планируется реализовать инфраструктурные проекты в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории шести крупных населенных пунктов области: Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана, Кувандыка, поселка Тюльган. Это строительство блочно-модульных котельных, тепловых пунктов, капремонт, модернизация и перекладка тепловых сетей, капитальный ремонт сетей водоснабжения, модернизация очистных сооружений канализации и некоторые другие виды работ.

"Заявка Оренбургской области, подготовленная региональным Минстроем, получила положительные заключения всех федеральных органов исполнительной власти и организаций. Объекты включены в региональный комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.