ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Институт развития нужен для поддержки инициатив, которые невозможно реализовать только на коммерческих условиях, но затем такие проекты должны переходить на рыночные принципы. Об этом заявил зампредседателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на сессии "Стратегический запас смелости: как финансировать критически важные, но не проверенные рынком технологии?" в рамках ВЭФ.

"В моем представлении институт развития нужен для тех решений, которые невозможно реализовать на сугубо рыночных коммерческих условиях. С другой стороны, институт развития - это не инструмент бесконечного субсидирования. Он для тех решений, которые не смогут жить на рыночных принципах, но они нужны, например, для обеспечения нашей безопасности", - сказал Дроздов.

По его словам, институты развития дают толчок для изначального запуска производства или технологий. "А потом, в нашем представлении, должно все равно работать на рыночных принципах. И тут необходимо сочетание всех инструментов. ВЭБ - это, прежде всего, про кредитную поддержку, но и институты развития, которые в периметре ВЭБа: здесь есть возможность и грантового финансирования. Все это надо сочетать", - поясняет зампред госкорпорации.

Говоря о венчурных инвестициях, Дроздов отметил, что ими должны заниматься частные игроки, поскольку здесь ключевое - это доход, а не создание прорывных инноваций. "Задача институтов развития государства - сделать так, чтобы в той или иной мере их (венчурных частных инвесторов - ТАСС) риски хеджировать и создать для них стимулы инвестировать в новые технологии", - добавил зампред правления ВЭБ.РФ.

Технологическое лидерство входит в число ключевых направлений стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года наряду с крупными инвестиционными проектами, опорными населенными пунктами, поддержкой экспорта и предпринимательством. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 трлн рублей, включая 15 трлн с участием ВЭБ.РФ.

В периметре координации группы шесть институтов развития, которые помогают выращивать из перспективных стартапов технологических лидеров - Сколково, Сколтех, РФРИТ, ФСИ, КМСП и АТР. В их арсенале внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки, которые сопровождают стартапы от идеи до промышленного внедрения технологии и выхода на зарубежные рынки.

