Как отметил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, "это будет трудная дорога"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Единый преференциальный режим Дальнего Востока и Арктики должен будет объединить все лучшие преференции для бизнеса.

Об это на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Это будет трудная дорога. <…> Я прекрасно представляю, какой путь нам придется пройти для того, чтобы этот режим согласовать в полном объеме. <…> Дело в том, что он должен впитать в себя все достоинства уже существующих территорий опережающего развития, а лучше добавить следующие", - сказал Трутнев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса, объединяющий все действующие преференциальные режимы, включая ТОР.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.