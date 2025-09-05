Reuters: США хотят продать БПЛА Саудовской Аравии как самолеты

Так у Вашингтона получится обойти режим экспортного контроля, отмечает агентство со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может обойти механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) для экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Саудовскую Аравию, отнеся их категории самолетов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, такое решение позволит США поставить более 100 беспилотников MQ-9 Саудовской Аравии. Администрация Соединенных Штатов хочет отнести БПЛА к категории самолетов, а не ракет, что позволит компаниям General Atomics, Kratos и Anduril продавать свою продукцию на внешних рынках. Свою заинтересованность в американских беспилотниках выразили ОАЭ и ряд стран Восточной Европы.

По словам неназванного американского чиновника, эти возможные изменения будут только первой частью масштабного пересмотра американских военных продаж. Сейчас американцы проигрывают конкуренцию на рынке БПЛА Израилю и Китаю, которые не входят в РКРТ и продают свою продукцию всем ближневосточным странам. Новые правила позволят США "стать ведущим поставщиком беспилотников".

Ожидается, что изменения вступят в силу в конце года, администрация Трампа прорабатывает детали.

О РКРТ

Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) является неформальным и добровольным объединением государств, разделяющих цели ракетного нераспространения. Создан в 1987 году и объединяет в настоящее время 35 стран, включая все промышленно развитые. Цель - противодействие распространению технологий создания ракетных средств доставки оружия массового уничтожения. Запрет распространяется на ракеты и беспилотные летательные аппараты или системы доставки, способные переносить груз массой 500 кг на более чем 300 км. Достижение цели осуществляется проведением ответственной экспортной политики членами РКРТ. Россия является членом объединения с 1995 года.

Участники проводят ежегодные пленарные заседания. Решения принимаются на основе консенсуса. Между заседаниями проводятся консультации и встречи технических экспертов. У РКРТ нет собственного секретариата, его функции выполняет МИД Франции. Председательство ежегодно переходит по принципу ротации.