В ГД хотят провести эксперимент по поддержке МСП с демографическим стандартом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предложила в пилотном регионе России провести эксперимент по предоставлению государственной поддержки малому и среднему бизнесу (МСП), реализующему корпоративный демографический стандарт. Об этом депутат заявила ТАСС.

"Для развития семейной сферы я предлагаю использовать демографический корпоративный стандарт. Выбрать пилотный регион и развернуть в нем меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, которые внедряют и реализуют корпоративные стандарты, направленные на поддержку демографической политики государства", - сказала депутат.

Она отметила, что среди мер поддержки бизнеса может быть уменьшение налогов, отчислений и ставок, предоставление вычетов или преференций участникам госзакупок.

"В ближайшее время мы выйдем с этим предложением в профильное министерство", - сообщила Авксентьева.

В 2024 году Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений был утвержден корпоративный демографический стандарт, который представляет собой рекомендации работодателям по поддержке работников с детьми. Среди таких рекомендаций - предоставление жилья, выплата материальной помощи, создание корпоративных яслей и детских садов и формирование гибкого графика или возможностей дистанционной работы для одного из родителей.

