Стоимость на летнее дизельное топливо увеличилась на 4,16%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" на биржевых торгах увеличилась за неделю на 4,76%, а летнее дизельное топливо на 4,16%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за неделю на 4,76%, до 71,68 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-95 по итогам недели поднялась до 80,262 тыс. рублей за тонну (+1,53% за неделю).

Летнее дизельное топливо стало дороже за неделю на 4,16%, до 62,843 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,27%, до 71,771 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 3,6%, до 23,084 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы при этом за неделю подешевели на 1,89%, до 19,039 тыс. рублей за тонну.