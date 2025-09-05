В пресс-службе Сбера добавили, что успех в глобальной технологической гонке требует финансирования не просто инноваций

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Всеобъемлющий отдельный закон о венчурных инвестициях нужно создать в России для развития прорывных наукоемких технологий. Такое мнение выразил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в рамках Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба банка.

"Государство должно обеспечить прозрачный режим для стартапов и венчурных фондов. В передовых странах, где активно развиваются венчурные инвестиции, есть соответствующие законы. Вторая важная задача государства - поддержка инфраструктуры венчурных инвестиций. Сейчас все инновации в цифровом виде, и для прорыва нужны мощные центры обработки данных", - сказал Скворцов на сессии "Стратегический запас смелости: как финансировать критически важные, но не проверенные технологии?".

Топ-менеджер пояснил, что отдельный закон о венчурных инвестициях позволит снизить неопределенность, создаст прозрачность и предсказуемость на российском рынке долгосрочных венчурных инвестиций.

"Российский венчурный рынок инвестиций в размере 200 млн долларов в год - это несравнимо с тем, что инвестируется в других странах. Но проблема не только в финансировании. Амбициозные долгосрочные технологические проекты невозможны без отдельного всеобъемлющего закона о венчурных инвестициях", - добавил Скворцов, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе Сбера добавили, что успех в глобальной технологической гонке требует финансирования не просто инноваций, а прорывных наукоемких технологий, коммерциализация которых может занять годы.

"Классический венчурный капитал рассчитан на 5-7 лет, тогда как настоящие прорывы требуют больше 10 лет и крупных вложений на ранних стадиях. В рамках сессии эксперты обсудили, на каких условиях частные инвесторы готовы входить в проекты с горизонтом 10 - 15 лет и какие направления наиболее перспективны для запуска "длинных" инвестиций", - пояснили в сообщении.