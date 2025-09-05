Глава российско-киргизского фонда призвал унифицировать регламенты ЕАЭС и ШОС

Ни одна страна не может полностью полагаться на внешние решения в критически важных вопросах, что показали проблемы с глобальными платежными системами, подчеркнул Артем Новиков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Текущие экономические вызовы диктуют необходимость унификации финансовых регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Такое мнение высказал глава Российско-киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков.

"Современный мир, где Азия задает стандарты в области финансовых технологий, требует новых подходов к обеспечению экономического суверенитета. Важно унифицировать финансовые регламенты в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС, создать единые платежные контуры на основе блокчейна и цифровых валют, сформировать механизм единого гаранта для доступа к ликвидности между финансовыми институтами дружественных стран, а также создать прозрачные условия для работы с криптоактивами через регулируемые цифровые платформы с международным участием" - сказал он, выступая на сессии Восточного экономического форума. Отрывок выступления опубликован на странице Новикова в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Именно поэтому, на его взгляд, странам, не входящим в западный мир, нужно выстраивать альтернативные инструменты. "Необходимо искать альтернативы и выстраивать новые мосты доверия, но уже на своих условиях. Нам нужно менять подходы: не ждать, когда начнутся проблемы, а действовать на опережение, формируя новый уровень коммуникации и сотрудничества, основанный на цифровых решениях", - резюмировал глава РКФР.