Яровая назвала развитие производства продуктов питания приоритетом для ДФО

Вице-спикер Госдумы также отметила необходимость развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Развитие производства продуктов питания является одной из главных задач для Дальнего Востока. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе сессии "Здоровый Дальний Восток: питание, среда, качество жизни" на ВЭФ.

"Потребительская корзина влияет на то, какой выбор делает семья при формировании своих потребительских интересов, как формирует свое меню. Поэтому главная задача - это система производства на Дальнем Востоке собственных продуктов питания, расширение производства, и как следствие - снижение цен на товары, которые производятся и которые реализуются на Дальнем Востоке", - сказала парламентарий.

Она отметила, что одним из приоритетов регионов ДФО является развитие сельского хозяйства. "У нас на Камчатке созданы большие теплицы по выращиванию овощей: огурцы, помидоры и перец. Электроэнергия дорогая, заработная плата с учетом коэффициентов, но продукция оказалась сильно дешевле, чем то, что завозится с материка", - объяснила Яровая.

Кроме того, вице-спикер Госдумы указала на необходимость сделать максимально доступной цену на рыбную продукцию - "домашнюю продукцию и на все, что завозится". "Мы для этого приняли закон о северном завозе, сейчас по поручению президента выстраивается новая логистическая цепочка. И мы полагаем, что она должна главное дать - снижение цены", - подчеркнула Яровая.

